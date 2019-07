Francesco Monte non ci sta: «Non sono un traditore!»

ROMA - Francesco Monte non vuole passare per un traditore. L'ex tronista, che ha da poco ufficializzato la sua nuova storia con la modella Isabella De Cambia, è arrabbiato per le voci circolate dopo la fine della sua relazione con Giulia Salemi. Voci secondo cui avrebbe tradito l'italopersiana.

Il 31enne ha smentito categoricamente questa circostanza. «Io ho smentito tutto! Tutti i flirt che mi sono stati attribuiti in trenta giorni ma soprattutto la voce del tradimento. Vorrei fosse chiaro, non ho mai e poi mai tradito Giulia», ha fatto sapere in un'intervista rilasciata a 'Uomini e Donne magazine'. Quello che lo fa più alterare sono proprio i pettegolezzi su una sua presunta "scappatella": «Non tanto i flirt, ma essere definito un traditore. Non sono io, non fa parte di me. Sono una persona molto rispettosa, e se qualcuno vuole immaginare per forza che ci sono motivazioni assurde dietro la chiusura di una relazione... non sempre è così», ha aggiunto.

Adesso il tarantino si gode la bella stagione. «Sarà un'estate di mare, molto mare e tranquillità», ha spiegato Francesco. Poi ci sarà "Tale e Quale Show", programma Rai a cui parteciperà come concorrente. «Spero di dimostrare che oltre all'apparenza c'è qualcosa di concreto. Magari diranno 'sa cantare, non l'avrei mai detto!'. Perché in Italia ci si ferma sempre alla superficie», ha concluso.