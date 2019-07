Elisa Isoardi ha finalmente dimenticato Matteo Salvini: «Il periodo buio è finito»

ROMA - Elisa Isoardi ha raccontato di aver ripreso finalmente in mano la sua vita dopo aver attraversato un periodo buio e ha detto di sentirsi pronta ad affrontare il futuro in maniera positiva e di non vedere l'ora di ritornare a lavoro. «Ho appena ripreso in mano la mia vita dopo un periodo particolarmente complicato. Ora posso finalmente vivere la mia estate libera. Il mio futuro sarà positivo, perché ho energia positiva in me», ha spiegato la conduttrice durante un'intervista rilasciata al settimanale "Gente".

La 36enne sembra così aver ritrovato la serenità dopo la fine della relazione con Matteo Salvini e ha detto di non avere alcuna fretta di innamorarsi di nuovo. «I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare. Prima non ero capace di stare così bene con me stessa, oggi sì», ha confidato Elisa.

La Isoardi in una recente intervista rilasciata al magazine "Oggi" ha anche smentito le voci secondo cui starebbe frequentando Alessandro Di Paolo, un imprenditore con cui è stata paparazzata. «Alessandro è un amico come molti. Io sto così bene che un uomo adesso proprio non lo voglio», ha fatto sapere la presentatrice.