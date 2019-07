Rocco Siffredi, commenti hot su Wanda Nara: «È un'attrice hard nata»

ROMA - Rocco Siffredi si è lasciato andare a riflessioni piccanti su Wanda Nara, moglie e manager di Mauro Icardi, e ha definito la bionda imprenditrice «un'attrice hard nata». Durante un'intervista rilasciata al programma radiofonico "La Zanzara" il pornoattore italiano più famoso al mondo ha detto: «Wanda Nara è la numero uno in assoluto. Grande fi*a, molto molto divertente. Sessualmente deve essere una bomba, deve essere pazzesca, sì. Ma si vede, comunque, traspare, è una pornostar nata».

Il 55enne ha poi rivelato che secondo lui le donne più passionali sono quelle che si incontrano nella vita di tutti i giorni e non quelle che si incontrato sui set dei film a luci rosse. «Le vere pornostar sono le vostre segretarie. Quelle che avete lì al 'Sole 24 Ore', in studio, le vostre sono le migliori in assoluto. Perché la vera pornostar è stanca, è abituata, svogliata. È raro trovare una che si diverta, che unisca l'utile al dilettevole. Siamo in pochi. Smontiamo il mito della pornostar», ha spiegato l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi.

Siffredi infine è tornato a parlare della moglie Rosa, con cui è sposato dal 1993 e insieme a cui ha due figli, Lorenzo, 23 anni, e Leonardo, 19, e ha rivelato che la loro intimità è del tutto "normale", a differenza di quello che potrebbe pensare qualcuno. «Con Rosa, mia moglie ci riesco ancora un paio di volte a settimana e pensate un po', una posizione sola, al massimo due. Di cui una che lei adora. Abbiamo una vita normale che non c'entra nulla con quello che faccio per lavoro. Ovvio bisogna anche giocare un po', farla divertire, giocare un po' con i ruoli, far qualcosa di diverso», ha concluso.