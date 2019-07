Tommaso Paradiso: «Ho scelto il nome per mia figlia»

ROMA - Tommaso Paradiso, il frontman del gruppo de "Thegiornalisti", ha rivelato di non essere stato cambiato dal successo ottenuto dalla band negli ultimi anni, spiegando di essere rimasto il ragazzo dai sani principi che è sempre stato. «Il successo? Sì ci ha travolto ma non ci ha cambiato molto. Non più di quanto si creda. Amo le cose semplici, le cene con gli amici, un giro col cane, un bicchiere di vino, suonare il pianoforte a casa, una mini-vacanza con la mia fidanzata», ha raccontato il cantante durante un'intervista rilasciata al settimanale "Grazia".

Tommaso, che in questo periodo è impegnato con il tour estivo che lo sta portando in giro per l'Italia, ha poi rivelato qual è il suo trucco per fronteggiare lo stress prima delle performance. «Corro, faccio boxe, vado in palestra. Lo sport mi aiuta anche a essere una persona migliore. Sul palco mi muovo molto, voglio dare al pubblico tutto me stesso per questo mi alleno molto», ha detto.

Il 36enne ha poi parlato della fidanzata Carolina, una designer romana conosciuta due anni fa, e ha confidato di averla corteggiata a lungo prima di riuscire a conquistarla. «L'ho corteggiata come un pazzo, le regalai anche dei biglietti per venire al concerto, ma lei non è venuta. Però adesso è la mia fidanzata, sono riuscito a conquistarla», ha confidato.

L'artista ha infine raccontato che nel suo futuro ci sono il matrimonio e i figli. «Vorrei una famiglia e se un giorno avrò una figlia la chiamerò Annalia, è un nome che mi piace», ha concluso.