Eliana Michelazzo ora è al verde: «Senza lavoro e senza soldi»

ROMA - Eliana Michelazzo ha rivelato di essere in difficoltà economiche, visto che non ha un lavoro e che non le sono stati pagati alcuni lavori che ha fatto prima che esplodesse lo scandalo del Prati-gate.

L'ex agente di Pamela Prati durante un'intervista rilasciata a "Fanpage" ha parlato della sua attuale situazione, che non è facile. «Ho stornato alcune delle fatture legate a questa storia, si parlava di truffa e mi sembrava corretto. A parte quello, però, ci sarebbero dovuti essere una serie di pagamenti che a oggi sono stati sospesi. Quei soldi li aspetto, mi servono per vivere. Mi sembra giusto che io sia pagata visto che ho perso il lavoro», ha raccontato Eliana.

«Sono stata a Ibiza con 200 euro in tasca. Ho spese, scadenze. Mi sono ritrovata dal fatturare 100 mila euro l'anno a smettere completamente di guadagnare. Anche i partner con i quali la mia agenzia collaborava si sono ritirati. Hanno preferito smettere di lavorare con la Aicos», ha aggiunto la 40enne.

La Michelazzo ha infine spiegato che fino a quando le autorità non faranno chiarezza sul ruolo che lei ha avuto nella vicenda del finto matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone, difficilmente le saranno saldate le fatture pregresse. «Ho ricevuto una mail. Non entrerò nei dettagli, ma la mail diceva che la mia posizione non era chiara quindi i pagamenti sono sospesi. Fino ad allora non avrò niente», ha concluso.