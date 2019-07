Hailey Baldwin pronta a dire addio alla moda 

LOS ANGELES - Hailey Baldwin ha lasciato intendere che potrebbe abbandonare il lavoro di modella. La bella 22enne, moglie di Justin Bieber, ha fatto capire che forse il mondo delle passerelle non fa per lei. Ha scritto: «Quello che so è che il tuo braccio non dovrebbe mai stare così in alto quando sfili in passerella. E per questo non è qualcosa che mi appartiene o mi apparterrà mai».

In passato Hailey ha confessato in più occasioni di sentirsi spesso insicura. Aveva detto: «Ho avuto problemi con i paragoni. Vengo dal mondo delle modelle dove ti mettono sempre a confronto con le tue amiche. Sei circondata da tantissima bellezza. Penso che ogni ragazza si senta a disagio quando si fanno i confronti, sia sui social che altrove. Ci saranno sempre delle altre ragazze o delle altre donne vicino alle quali ti senti insicura, o alle quali ti paragoni».

«Prendersi delle pause dai social è molto importante. A volte elimino certe app dal mio telefono per qualche giorno, per una settimana. Per me è liberatorio perché altrimenti sento sempre il bisogno di sapere cosa stanno facendo gli altri. Hai sempre paura di perderti qualcosa se non sai tutto quello che sta succedendo. E questa cosa fa male alla tua salute», aveva aggiunto.