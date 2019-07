L'ex moglie di Jimmy Ghione vuota il sacco: «Con lui ero insoddisfatta e infelice»

MILANO - Tania Paganoni vuota il sacco. L'ormai ex moglie di Jimmy Ghione ha raccontato la sua versione dei fatti sulla fine del loro matrimonio, ammettendo di essere stata lei a prendere la decisione di troncare il rapporto. «La narrazione della nostra separazione ha messo me in una luce un po' sinistra, come fossi la cattiva che lo ha lasciato senza sentire nulla. Non è affatto così», ha spiegato in un'intervista rilasciata al settimanale 'Oggi'.

«Per stare con lui ho rinunciato a tornare a Parigi, dove vivevo, e quando sono nati i nostri bambini ho lasciato il lavoro per dedicarmi a lui e a loro. Il mio ex marito adora il suo mestiere e non ha orari, non ha giorni fissi, quando deve partire fa la valigia e va. È molto impegnativo stargli dietro e mandare avanti la famiglia», ha aggiunto. «Quello che lui racconta (di essere stato lasciato da un giorno all'altro e senza una spiegazione, ndr) non sono bugie ma non è nemmeno la verità assoluta: è il modo in cui lui ha vissuto la fine del nostro matrimonio e io lo rispetto, ma la verità è che io ho meditato un anno sulle decisioni da prendere e ne ho sofferto», ha continuato.

Tania ha sperso però anche parole molto belle per l'inviato di 'Striscia la Notizia', con cui ha avuto due figli, Gabriele, 14 anni, e Federico, 9. «Detto questo, Jimmy è un uomo tenero, emotivo, ha sempre voluto che io gli stessi vicino e l'ho fatto con tutto il cuore. Ma a un certo punto qualcosa si è rotto, non mi vedevo più nei panni della moglie totalmente dedita a lui. Avevo voglia di tornare a lavorare e il sentimento che ci ha uniti per 15 anni era diventato affetto, non più amore», ha proseguito.

Con lui era infelice. «A un certo punto mi sono resa conto che avevo soffocato tutta la mia parte ambiziosa, che non avevo ancora realizzato me stessa se non come madre. Avevo voglia di mettermi alla prova e, infatti, da quest'anno insieme alla mia amica Eleonora ho lanciato una linea di kimono di seta, Halapage, che ha avuto grande successo. È un impegno che sta crescendo e mi dà molte soddisfazioni. Quante donne si ritrovano coi figli grandi e si chiedono: 'E io? Cosa ho fatto per realizzare me stessa?'. A me è capitato e ho deciso che non volevo essere infelice e fingere», ha fatto sapere.

Infine la Paganoni ha smentito di aver tradito Jimmy, o che lui abbia mai tradito lei. «Tempo fa sono stati attribuiti dei flirt a Ghione, è stato scritto che ci siamo lasciati per via di altre donne. Non è vero. Né io, né lui avevamo altri partner. E ora che Jimmy ha ritrovato l'amore spero che sia finito il suo dolore e che non se ne parli più perché i figli soffrono quando i genitori stanno male», ha concluso.