Giulio Berruti racconta: «Tra le mie migliori amiche c'è una mia ex»

ROMA - Giulio Berruti ha raccontato che una delle sue ex fidanzate è diventata una delle sue migliori amiche. Ripercorrendo alcuni degli amori più importanti della sua vita in un'intervista rilasciata al settimanale "F", ha detto: «Tra gli amori che ricordo con piacere c'è quello del 2001 in Sicilia, era estate e mi trovavo in un villaggio vacanze con la mia famiglia, e lì ho conosciuto Laura». «Una mia coetanea, un sorriso disarmante e un fisico già da donna, forgiato da anni di nuoto agonistico. Ci siamo lanciati sguardi per giorni senza trovare il coraggio di presentarci. Alla fine è stato un mio amico a fare la prima mossa per noi, come si fa a quell'età», ha spiegato.

«Anche lei era interessata a me, ma faceva la sostenuta, non voleva darmi questa soddisfazione», ha aggiunto. Durante i loro i primi incontri non sono poi di certo mancati momenti imbarazzanti. «La ricordo come se fosse ieri. Io e lei da soli, al chiaro di luna, appartati dietro a una scogliera. A un certo punto spuntano i nostri genitori, imbarazzatissimi, abbiamo fatto finta di esserci appena incontrati per caso», ha confidato Giulio.

Il 34enne ha quindi spiegato che sebbene dopo quella vacanza perse di vista Laura, anni dopo lei è diventata una delle persone più importanti della sua vita. «Quando ho iniziato a fare l'attore mi ha contattato lei su Facebook. È stato un piacere, ora lei è una delle mie più care amiche, sono anche andato al suo matrimonio. Quel giorno era radiosa, aveva lo stesso sorriso che mi ha conquistato da ragazzino», ha concluso.