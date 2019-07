Jeremias e Soleil ammettono la crisi: «Ma l'abbiamo superata»

MILANO - Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge hanno rivelato il motivo per cui avevano litigato e hanno raccontato però di essere oggi più uniti di prima e di sognare un figlio insieme.

Durante un'intervista doppia rilasciata insieme al fratello di Belen al settimanale "Chi", l'ex protagonista di "Uomini e Donne" ha detto: «Abbiamo discusso, lui si è ingelosito perché, mentre eravamo in barca con altre persone, ho indossato un costume troppo trasparente e non mi è piaciuto il modo in cui me lo ha fatto notare».

Jeremias ha poi chiarito che la responsabilità è stata di entrambi, ma che sono velocemente riusciti a recuperare la situazione. «Non mi piaceva il contesto. Il problema non era lei, ero infastidito e così ho deciso di andare via. Ho smesso di seguirla su Instagram, è vero, perché mi doveva passare e non volevo vedere altre foto. Ma poi ci siamo chiariti. Avevamo torto entrambi», ha aggiunto il 30enne.

«Prometto che, se litighiamo, smetto di seguirla sui social, ma non vado via di casa, dormiamo insieme lo stesso», ha proseguito l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi.

La coppia, che solo alcune settimane fa è andata a vivere insieme in un appartamento nel centro di Milano, sembra avere grandi progetti per il futuro. «Conviviamo. Amiamo entrambi i bambini e non vediamo l'ora di averne. Ma adesso è ancora presto...», hanno concluso entrambi.