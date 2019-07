Sara Affi Fella ribatte alle malelingue: «Non sono incinta»

ROMA - Sara Affi Fella ha smentito di essere in dolce attesa dopo che una foto pubblicata su Instagram, in cui il fidanzato le bacia la pancia, ha portato molti a pensare che la cicogna avesse spiccato il volo. L'ex protagonista di "Uomini e Donne" ha voluto mettere a tacere i pettegolezzi tramite una diretta sul suo profilo Instagram.

«Vado subito al sodo. No, non sono incinta. Ieri sera non stavo bene e il mio ragazzo mi stava facendo un po' di coccole e io ho scattato una foto. Tutto qua. Ho letto articoli a destra e a sinistra», ha detto la 22enne. «Non vi smentite mai eh (rivolgendosi alle malelingue, ndr), a parte i più carini che ci speravano», ha aggiunto.

Eppure la notizia non avrebbe colto troppo di sorpresa i follower di Sara, che da qualche mese fa coppia fissa con Francesco Fedato. La bella partenopea ha infatti recentemente raccontato di voler costruire un futuro con il fidanzato in un'intervista rilasciata al settimanale "Nuovo".

«In lui ho trovato tutto quello che cercavo. Non stiamo insieme da molto, cinque mesi circa ma ci siamo conosciuti piano piano. Francesco mi ha conosciuta bene e ora si fida. Lui mi ha presa per mano, mi ha sgridata per la sciocchezza compiuta ma mi ha detto che era ora di ricominciare a vivere e mi ha salvata. Ci sono delle buone basi, ma vogliamo goderci la nostra storia con calma. Di sicuro vogliamo stare insieme, poi chissà», ha fatto sapere.