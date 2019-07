Chiara Nasti contro le follower: «Forse siete voi a sentirvi 'inferiori'»

ROMA - Chiara Nasti si è sfogata sul social e si è scagliata contro alcune follower che l'hanno accusata di non essere una persona umile e anzi di ostentare continuamente il suo stile di vita più che agiato. L'influncer è stata recentemente criticata per aver pubblicato sul suo profilo Instagram un video che la ritrae al volante della sua Mercedes AMG, un'automobile che costa più di centomila euro.

«Quanta cattiveria, complimenti grandi donne... per me non essere voi è già una grande soddisfazione. Parlate tanto di umiltà come se fosse una cosa che non mi appartiene. Peccato che neanche mi conoscete», ha scritto Chiara in una Story.

La 21enne ha poi spiegato di non essersi mai sentita superiore a nessuno per via delle sue possibilità economiche. «Io non mi sento superiore a nessuna. Volevo farvelo sapere! Forse siete proprio voi a sentirvi 'inferiori' mi viene da pensare...», ha aggiunto. «Se quello che vi fa rabbia è qualche 'stron***a' di 'materiale' non è un mio problema, per me sono cose in più che magari avrò per sempre o forse no. E non sarà mai un dramma. Le cose importanti per me sono altre!», ha continuato.

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha invece ringraziato tutte quelle persone che continuano a supportarla e non si fermano solo all'apparenza. «Però volevo ringraziare anche tutte voi che ci siete e avete sempre una parola di conforto nei miei confronti, perché ci siete e siete tantissime. Vi voglio bene», ha concluso.