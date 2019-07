Filippo Bisciglia: «Ho rischiato di morire»

ROMA - Filippo Bisciglia ha fatto una rivelazione tanto inedita quanto scioccante. Il conduttore di 'Temptation Island' ha raccontato di essere finito in coma farmacologico quando aveva solo 15 anni a causa di un incidente in motorino che gli costò quasi la vita. Il 42enne al settimanale 'F' ha spiegato cosa accadde: «A 15 anni ho fatto un incidente in motorino. Sono stato in coma farmacologico e durante quello stato di incoscienza ho visto quella meravigliosa luce bianca che si dice preceda lo stato di morte».

Nella stessa intervista l'ex gieffino è poi tornato a parlare anche di un altro episodio molto difficile della sua vita. Filippo da bambino si ammalò di una patologia molto grave che gli impedì di camminare per molto tempo. Per fortuna su di lui fu sperimentata una nuova cura che gli permise di tornare ad avere una vita normale. «Da piccolo ho sofferto per il morbo di Perthes, una malattia che mi ha impedito di camminare per due anni e mezzo. Mi ha salvato il dottor Milella: ha sperimentato su di me la cura e il mio caso è raccontato nei libri di medicina», ha fatto sapere Bisciglia.