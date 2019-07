Kylie Jenner non rimpiange Jordyn Woods

LOS ANGELES - Kylie Jenner aveva bisogno di "crescere" senza l'ex migliore amica Jordyn Woods. Le due hanno litigato all'inizio di quest'anno dopo che Jordyn è stata sorpresa a baciare Tristan Thompson, l'ormai ex compagno di Khloe Kardashian, sorella di Kylie. Ora la 21enne ha fatto sapere di non essere affatto pentita di aver tagliato la Woods fuori dalla sua vita.

Durante una delle ultime puntate del reality di famiglia, quando qualcuno le ha chiesto se le manchi Jordyn, Kylie ha risposto: «Penso che questa cosa che è successa doveva accadere. Per me, per te, per lei, per tutti. Era la mia coperta di Linus, viveva con me, facevamo tutti insieme. Mi sentivo come se non avessi bisogno di nient'altro perché avevo Jordyn. Credo che ci fosse una parte di me che aveva bisogno di crescere senza di lei. A volte ci sono delle persone che sono nella tua vita in un determinato periodo, per qualche ragione, mentre poi non ci sono più».

Jordyn ha lasciato la casa di Kylie lo scorso maggio dopo che un membro della famiglia Kardashian ha notato che c'erano ancora in giro alcuni effetti personali della ragazza, che è stata chiamata a riprendere le sue cose per scomparire per sempre dalla vita della Jenner.