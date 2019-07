Robbie Williams ha paura di alieni e fantasmi

LONDRA - Robbie Williams ha rivelato di aver installato un impianto di video sorveglianza, attivo 24 ore su 24, per monitorare la propria abitazione perché ha paura degli alieni.

Il cantante ha spiegato di aver sempre avuto timore che gli extraterrestri potessero mettersi in contatto con lui, ed è per questo motivo che ha deciso di spendere parecchi soldi per misure di sicurezza all'avanguardia attorno alla sua casa.

Durante un'intervista ha spiegato: «Il motivo per cui ho installato un allarme e le telecamere dentro casa non è tanto per la paura dei ladri, quanto per quella dei fantasmi e degli alieni». «Ho sempre avuto paura di loro, ma essere convinto della loro esistenza senza una prova mi ha sempre fatto pensare che il problema fosse solo nella mia testa. Se invece si dovessero manifestare realmente allora per me sarebbe davvero un problema», ha aggiunto.

Robbie quando parla della sua fobia in pubblico la paragona a una vera e propria malattia mentale. «Forse è una malattia mentale, anche se io non penso che sia così, ma lo dico sempre per non sembrare pazzo davanti a chi è scettico su questo argomento», ha concluso.