Walter Nudo spiega come ha superato l'intervento al cuore

ROMA - Walter Nudo, che circa tre mesi fa è stato operato al cuore dopo un malore avuto negli Stati Uniti, ha parlato di quanto sia importante per lui avere fede in un'entità superiore e ha spiegato di credere che qualcosa lo abbia aiutato a superare il periodo davvero difficile da cui sta pian piano uscendo.

«Perché la fede è così importante? Ci sono troppe incertezze nella vita. Troppe variabili per anticipare ogni mossa nel percorso della realizzazione dei nostri sogni. Ecco perché la maggior parte delle persone non fanno quel famoso primo passo, o si fermano dopo un po'! Quelle persone non hanno fede, temono l'incertezza», ha scritto il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

«È per questo che devi sviluppare l'abilità di vedere le cose che ancora non esistono! È per questo che devi avere fede per seguire i tuoi sogni! Anche se ci sono rischi devi avere la fede di prendere quei rischi! Sapendo che, qualunque sia il risultato, tu sarai in grado di superarli! Fino a quando continuerai a vedere chiaramente quello che vuoi nella tua vita, tutto ciò di cui hai bisogno è il coraggio di andare avanti e la fede di sapere che la strada che stai percorrendo, ti sta portando verso il sogno della tua vita!», ha aggiunto il 49enne nel post pubblicato sul suo profilo Instagram.

«Sia che tu creda alla mente inconscia, all'Universo o a Dio... sai che esiste una forza più grande di noi che ti guiderà! Tutto quello che devi fare è avere fede e il coraggio di seguirla!», ha concluso il 49enne.