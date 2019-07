Adriana Volpe arrabbiata con la Rai: «Non mi dedica neanche 5 minuti»

ROMA - Adriana Volpe è arrabbiata con la Rai. Delusa, soprattutto. La conduttrice di origini trentine infatti non ha più un lavoro dopo la chiusura del programma "Mezzogiorno in Famiglia", nonostante gli ottimi ascolti della scorsa stagione.

«La delusione c'è perché mi rendo conto che non c'è una logica meritocratica. Abbiamo ottenuto risultati ottimi per un programma storico, ti rendi conto che hai dato vent'anni a una azienda che senza motivo ti lascia a casa. Ancora di più dopo quello che è successo negli ultimi due anni, io vado avanti per la mia strada», ha spiegato Adriana in un'intervista rilasciata a "Il Fatto Quotidiano".

«Non ho sentito nessuno e questa è la cosa che mi ha amareggiato di più. Sono cresciuta in una azienda che ora non mi dedica nemmeno cinque minuti per spiegarmi i motivi delle loro scelte», ha poi aggiunto.

Nessun risentimento, invece, verso Simona Ventura, che occuperò proprio la fascia oraria di Raidue che prima apparteneva a "Mezzogiorno in Famiglia". «Stimo Simona, le ho anche scritto un messaggio. Sono contenta del suo rientro perché la Rai è casa sua, le faccio un grandissimo in bocca al lupo», ha concluso la 46enne.