Marco Maddaloni e Romina Giamminelli finalmente si sposano

ROMA - Marco Maddaloni e Romina Giamminelli si sposeranno il prossimo settembre, anche se non si conosce ancora il giorno esatto. Il judoka aveva fatto la fatidica domanda alla compagna durante l'ultima puntata della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi.

La coppia subito dopo la vittoria di Marco aveva però attraversato un periodo di crisi e i fiori d'arancio sembravano destinati a non materializzarsi più. Adesso però le cose sono tornate a posto e i due sono finalmente pronti per il grande passo. «Il matrimonio si farà», ha annunciato l'ex naufrago durante un'intervista rilasciata al settimanale "Chi". «C'è stato un momento in cui mi sono perso e non sapevo più cosa fare. Ero travolto da tutta la situazione dopo l'Isola e non mi sono più concentrato sulla promessa che le avevo fatto», ha aggiunto il 34enne.

«Lei l'ha scritto anche in una lettera pubblica e lì ho capito che la cosa stava prendendo una piega sbagliata. Così ho iniziato a vedere location e quant'altro. Ora posso dire con certezza che queste nozze si faranno a settembre, tra Napoli e dintorni, e saranno una rivincita per tutti e due: tre anni fa ci sposammo in Comune perché non potevamo permetterci grandi feste o cerimonie, oggi le cose vanno meglio e vogliamo rifarci», ha concluso Maddaloni.