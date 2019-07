Karina Cascella ammette: «Anche io ritocco le foto»

ROMA - Anche Karina Cascella dopo Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi ha pubblicato sul social una foto palesemente ritoccata per rispondere a chi l'accusa di abusare di Photoshop nelle immagini che pubblica on line.

«Ho pubblicato un post ironico, dove mi sono modificata tantissimo. Per quanto noi ci sforziamo di scrivere delle didascalie piuttosto profonde, la gente non le legge, perché altrimenti non si spiega perché scrivano: 'Oddio, ti sei rifatta tutta', 'Hai modificato male la foto'... La foto è modificata male apposta. Capisco che Instagram mostri foto, ma se c'è una didascalia, magari leggila», ha fatto sapere l'ex protagonista di "Uomini e Donne" in un video pubblicato nelle sue Stories.

La 39enne ha poi spiegato che l'importante quando si ritoccano le foto prima di pubblicarle è non esagerare con le modifiche. «Si parla sempre di Photoshop nelle foto, di tutte che ritoccano le foto e non è uno sfottò, perché meno male che esiste l'App per modificare le foto! Io sfido chiunque a dire che non le modificano: tutte modificano le loro foto. Non c'è nessuno che si pubblica senza modificare le foto. Però, come in tutte le cose nella vita, così come quando vai dal chirurgo e non ti fai labbra esagerate da mostro, ma carine come lei mie, anche quando modifichi una foto levighi appena il faccino per la rughetta, la gambetta per la cellulite. Non ti fai un vitino piccolissimo o un culo enorme. Per tutto c'è la giusta misura», ha infine aggiunto Karina.