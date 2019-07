Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati

ROMA - Dopo appena un anno d'amore è già arrivata al capolinea la relazione tra Paola Di Bendetto e Federico Rossi. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa modella tramite un post pubblicato sul profilo Instagram.

«La mia storia con Federico si è conclusa. Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma, quando vedo mancare il rispetto non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla», ha scritto l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi sul social.

«Il mio pensiero adesso, come potete immaginare è curare la mia mente e il mio corpo, che, come alcuni di voi hanno visto, è un po' mutato negli ultimi tempi», ha aggiunto.

La 24enne ha poi invitato i follower a rispettare la sua privacy in questo momento particolarmente delicato. «Vi chiedo soltanto di comprendere il momento molto delicato, almeno per me e di rispettare questo periodo. Vi mando un bacio, Paola», ha concluso.

Federico, cantante del duo "Benji e Fede", qualche giorno fa aveva già fatto trapelare che ci fosse qualche novità nella sua vita privata. Fede infatti dopo un concerto tenutosi a Palermo non si era fermato a salutare i fan con la disponibilità che solitamente lo contraddistingue. Questo comportamento, che aveva fatto arrabbiare alcuni dei suoi supporter, celava probabilmente proprio la crisi che stava già vivendo con Paola.