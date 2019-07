Chris Hemsworth e la crema da 400 dollari

LOS ANGELES - Chris Hemsworth ha fatto arrabbiare la moglie quando ha utilizzato una sua crema da 400 dollari per lenire una scottatura.

L'attore 35enne ha ricordato quella volta che utilizzò la costosa crema della sua dolce metà per idratare le spalle dopo una giornata passata sotto il sole, lasciando Elsa piuttosto contrariata.

Ha spiegato: «Lei usa molti prodotti di La Mer, che sapete costano una vera fortuna, quindi diciamo che non è proprio contenta quando uso la sua crema per il viso sul mio corpo... L'ho scoperto quando una volta ho usato una crema da 400 dollari per una scottatura. Non era la cosa migliore da fare, ammetto. Le mie spalle si erano arrossate e ho usato uno dei suoi prodotti senza realizzare quanto fossero costosi. Si è arrabbiata. Però il profumo era così buono che mi era venuta voglia di mangiarla».

Chris ha poi spiegato di aver imparato a usare l'olio di cocco per trattare le scottature, visto che è un rimedio molto utile e non costa quanto i prodotti di La Mer. A GQ ha detto: "Di solito uso solo olio di cocco sul viso. Soprattutto quando è molto disidratato e io vado a fare surf, passando molto tempo sotto al sole. È ottimo per le scottature e per la pelle secca. E molto meno costoso dei prodotti La Mer...».