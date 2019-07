Stefania Orlando: «Voglio un figlio a 52 anni»

ROMA - Stefania Orlando vorrebbe diventare mamma. Lo ha raccontato lei stessa in un'intervista rilasciata al settimanale 'Chi', spiegando che a 52 anni, dopo le nozze celebrate con il compagno Simone Gianlorenzi appena qualche giorno fa, ha sentito per la prima volta il desiderio di maternità. «Negli anni ho raccontato più volte di non aver mai avuto l'istinto materno. Ho parlato dei miei amici a quattro zampe e dell'amore incondizionato che ho riversato su di loro, ma nel giorno delle nozze, mentre mia nipote Greta portava le nostre fedi, ho provato una strana sensazione. Come se tutto a un tratto si fosse svegliato un istinto che, onestamente, non ho mai avuto, e la cosa ancor più strana è che, dalla sera delle nostre nozze, non ho mai smesso di pensarci», ha spiegato al magazine.

«Ne ho parlato subito con Simone che ha accolto la notizia con felicità. Ora non so cosa accadrà e nemmeno cosa Madre Natura deciderà per noi, ma sento che forse è arrivato il momento», ha poi aggiunto. Quando però le si è fatto notare che alla sua età potrebbe essere una strada non semplice da percorrere, lei ha risposto: «Non è mai troppo tardi per sognare e per essere felici. La vita, del resto, è così imprevedibile...».