Pechino Express: confermato Costantino Della Gherardesca

ROMA - Qualche mese fa la notizia che il nuovo direttore di Raidue Carlo Freccero avrebbe voluto al timone della nuova edizione di 'Pechino Express' Simona Ventura aveva gettato nello sconforto milioni di affezionati telespettatori del reality di Raidue. Sì, perché Costantino Della Gherardesca, concorrente della prima edizione del programma e poi conduttore dello show dalla seconda stagione in poi, è un po' l'anima della trasmissione. «Senza di lui non vedrò più Pechino», avevano fatto sapere in coro sui social i fan più accaniti del format.

Lo stesso Freccero si deve forse essere accorto che cacciare Costantino, secondo qualcuno sgradito alla maggioranza di governo, sarebbe stato un autogol. Così il direttore di rete ha fatto marcia indietro. Ad annunciarlo è stato lo stesso Costa, che nel tardo pomeriggio di martedì ha fatto sapere via Instagram: «Poco fa, durante la presentazione dei palinsesti, la Rai ha confermato che condurrò la prossima edizione di 'Pechino Express'. Vi ringrazio, un abbraccio». Sotto al post tante le reazioni di gioia. A commentare positivamente la notizia sono state, tra gli altri, anche Maria Teresa Ruta e Paola Caruso, concorrenti dell'ultima stagione del programma.

Intanto sembra che la prossima edizione andrà in onda nei mesi invernali. A differenza degli scorsi anni, quando la trasmissione veniva registrata in estate per poi essere messa in onda a settembre, la produzione dello show non è infatti ancora partita e non si conoscono i nomi dei possibili concorrenti, né i paesi in cui dovranno affrontare la sfida.