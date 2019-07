Walter Nudo nega tutto: «Non farò l'opinionista al GF Vip»

ROMA - Walter Nudo ha smentito di aver accettato di fare l'opinionista nella prossima edizione del "Grande Fratello Vip".

Il vincitore della scorsa edizione del reality show di Canale5 ha spiegato: "Un mio collaboratore mi ha mandato un link che parla del Grande Fratello Vip 4, sembra che la conduzione sia affidata ad Alfonso Signorni, quindi faccio un in bocca al lupo ad Alfonso, ma io non ne prenderò parte». «Mi sono ritirato ufficialmente dalla televisione, quindi vedo molto improbabile che io possa fare l'opinionista per il Grande Fratello o per qualche altro programma, quindi vedete voi», ha aggiunto l'attore in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Walter aveva in effetti già annunciato la sua decisione di allontanarsi dal piccolo schermo in una precedente intervista rilasciata al settimanale "Vanity Fair". «In questi ultimi anni mi sono sempre più allontanato da una televisione che condividevo sempre meno, sono rientrato partecipando all'ultimo Grande Fratello Vip solo per dimostrare che si può fare spettacolo anche con valori importanti come la fratellanza e la pace», aveva raccontato.

«Negli ultimi mesi, dopo aver capito quanto sia prezioso il mio tempo, ho deciso di impiegarlo solo in campi e progetti in cui posso ispirare le persone a essere sempre più consapevoli e responsabili della propria vita. Non giudico né i contenitori né chi la continua a fare, ognuno fa il suo percorso e questo semplicemente non è più il mio», aveva concluso.