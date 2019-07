Beatrice Valli e Marco Fantini, tatuaggio di coppia: «Il quadrifoglio ci porterà fortuna»

ROMA - Beatrice Valli e Marco Fantini si sono fatti un tatuaggio identico per celebrare il loro amore. La coppia ha inciso sulla pelle due tattoo a forma di quadrifoglio.

I due, che si sono conosciuti cinque anni fa durante la loro partecipazione a "Uomini e Donne", hanno mostrato sul social i disegni fatti realizzare sui rispettivi polsi. «È stato difficile convincere il Marchini (il soprannome di Marco, ndr) in qualcosa che per lui era impossibile, ma avevamo entrambi il desiderio di fare qualcosa che ci legasse ancora di più!», ha scritto la 24enne pubblicando su Instagram una foto in cui sia lei che Marco mostrano i loro tatuaggi nuovi di zecca.

Beatrice, che è mamma di due bambini, Alessandro, 7 anni, nato dalla relazione con l'ex compagno Nicolas Bovi, e Bianca, 2, nata proprio dall'amore con Marco, ha poi lasciato intendere che prima o poi convolerà a nozze con il compagno. «Poco più di 5 anni fa ci siamo scelti, abbiamo creato una famiglia bellissima e piena di amore, amiamo la vita più di qualsiasi altra cosa ma soprattutto ci siamo fatti una promessa», ha aggiunto.

«Non so come e quando mi chiederà di sposarlo, però la nostra promessa vale più di qualsiasi altro gesto. La nostra vita insieme ci deve portare felicità e fortuna in tutto quello che facciamo e faremo. Ti amo», ha concluso.