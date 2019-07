Serena Grandi shock: «Il mio ex mi perseguita, i Carabinieri non fanno niente»

ROMA - Serena Grandi è tornata a parlare dell'ex compagno, che dopo più di un anno dalla fine della loro relazione continuerebbe ancora a "perseguitarla" e avrebbe addirittura provato a intrufolarsi nella casa dell'attrice.

«Da quando ho concluso la mia storia con quest'uomo (poiché la sua vicinanza non ha fatto che ledere alla mia vita), questo è il risultato, insieme ad altre cose squallide e prive di ogni ritegno. Pensare che ogni sera mi ritrovo costretta a dover spegnere il telefono poiché è un continuo di telefonate mirate probabilmente a farmi impazzire e a violare la mia intimità e quello delle mie mura. Io ho i miei affetti lontani, mio figlio a Milano, e trovo una violenza il dovermi privare di un mezzo che è adibito alla comunicazione, non all'ossessionare qualcuno poiché non si rassegna», ha scritto Serena in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui mostra uno screenshot di 11 chiamate senza risposta ricevute da un numero anonimo.

La 61enne ha poi raccontato di essersi già rivolta più volte alle forze dell'ordine per denunciare l'uomo, ma che i Carabinieri invece di prendere provvedimenti le avrebbero consigliato di ingaggiare qualcuno per la sua difesa personale. «Quest'uomo ha cercato di entrare più di una volta in casa mia, e quando mi sono rivolta alle forze dell'ordine mi è stato detto qualcosa che somigliava a 'ingaggi qualcuno per difenderla', ma in tono rivolto ad affidarmi alla malavita per tutelarmi, e la cosa la trovo di una tristezza infinita!», ha aggiunto Serena.

Rivolgendosi direttamente ai suoi follower ha infine concluso: «Chiedo aiuto a voi, non voglio più vivere nella paura che le mie parole non vengano ascoltate, e che le mie mura vengano violate. Io sono nata libera e la mia libertà non la potrà arginare nessuno, se non quel qualcuno che dall'alto ci osserva».