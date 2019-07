Federico Fashion Style: «Vorrei altri figli»

ROMA - Federico Fashion Style ha rivelato che dopo la nascita della figlia Sophie Maelle, venuta al mondo due anni fa, gli piacerebbe allargare la famiglia, ma che al momento i suoi tanti impegni di lavoro non glielo permettono.

Federico Lauri, meglio conosciuto nome di Federico Fashion Style, ha rivelato che gli piacerebbe avere una famiglia numerosa, ma che per ora gli impegni di lavoro sono troppo pressanti per avere altri figli.

L'hair-stylist è infatti già padre di Sophie Maelle, 2 anni, nata dalla relazione con la compagna Letizia, a cui è legato da ben 12 anni. «Per ora di matrimonio e altri figli non se ne parla. Sono troppi gli impegni che ho in questo momento e che voglio onorare. Mi piacerebbe molto, ma ripeto la mia vita professionale mi tiene troppo impegnato. Vorrei essere un papà presente. Ma in futuro, allargherò senz'altro la famiglia», ha raccontato il 28enne durante un'intervista rilasciata al settimanale "Vero".

Federico ha anche parlato del suo tenero rapporto con la figlia e ha detto che la piccola quando lo vede in televisione pensa sia un «supereroe». «Mi guarda sempre in televisione e mi vede come un gioco, come un cartone animato, un po' come un supereroe», ha aggiunto. «Ho un'applicazione per smartphone e lei, ogni volta che non ci sono, può cliccare su questa app e vedermi. E quando clicca esclama sempre: 'Il mio papà, il mio papà'. Mi vengono le lacrime al solo pensiero», ha concluso.