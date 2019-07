Micol Olivieri: «Potrei tornare in tv»

ROMA - Micol Olivieri, famosa al pubblico televisivo per aver interpretato il ruolo di Alice Cudicini nella serie tv "I Cesaroni", ha da tempo deciso di allontanarsi dal piccolo schermo, ma ora ha rivelato di non escludere di poter tornare a fare televisione un giorno.

L'attrice, che è mamma di Arya, 4 anni, e Samuel, 1, nati dal matrimonio con il calciatore Christian Massella, negli ultimi anni ha preferito dedicarsi alla sua famiglia e ad altri progetti professionali. Parlando del suo lavoro di attrice in un'intervista rilasciata al settimanale "Intimità" ha detto: «Adesso non mi manca. Poi può darsi che arriverà il momento in cui cambierò idea, non posso escluderlo. Allora si vedrà».

Micol, che nel 2013 ha partecipato a "Pechino Express" insieme al collega Niccolò Centioni, conosciuto proprio sul set del noto show di Canale5, ha rivelato che oggi non accetterebbe più di prendere parte a nessun reality show. «Seguo alcuni reality, ma penso siano un'arma a doppio taglio. Sei padrona fino ad un certo punto di quello che fai. Gli autori e coloro che sono al montaggio hanno sempre la possibilità di far vedere quello che vogliono. Quindi non saprei...», ha fatto sapere.

Già in una precedente intervista la Olivieri aveva spiegato il motivo che l'ha spinta ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo. «Mi sono presa una pausa dal lavoro sul set perché non mi sentivo abbastanza stimolata e l'esigenza di stare vicino ai miei figli mi ha allontanata da quel mondo. Lavorare sui social, oggi, incontra meglio le mie esigenze e, a livello di creatività, mi regala moltissimo. Ma chissà: magari mi innamorerò di nuovo di questo lavoro e troverò dei nuovi stimoli», aveva raccontato.