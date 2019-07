Taylor Mega avverte gli hater: «Sono una strega, se mi fate del male vi porterò sfiga»

MILANO - Taylor Mega ha risposto a chi le ha chiesto tramite Instagram come riesca a sopportare le offese che le vengono quotidianamente rivolte dai suoi hater. «Parto dal presupposto che non si può piacere a tutti. Ci sarà sempre chi ti scasserà le palle. Quindi, a sto punto, meglio farsi insultare per come si è, piuttosto che farsi insultare da altri per come ci vorrebbero vedere», ha scritto l'influncer in un post pubblicato nelle Stories.

«Non sono ipocrita, non vi dirò la solita frase 'non mi interessa piacere agli altri e l'importante è stare bene con sE stessi'. Se sto su Instagram è perché ho consensi. Certo, è fondamentale piacersi, ma non è tutto. Non mi interesso degli insulti perché non guardo mai il lato negativo delle cose. Su 1.8 milioni di follower che mi vogliono bene dovrei cominciare a curarmi di quei quattro sfigati, frustrati, insoddisfatti della vita che odiano sé stessi e riversano il proprio odio su di me?», ha continuato. «Preferisco dare attenzioni a chi mi supporta e mi trasmette positività», ha aggiunto.

La 25enne ha poi detto di sentirsi un po' «strega» perché ogni volta che qualcuno le fa del male, quest'ultimo finisce per pagarne presto le conseguenze. «Sono una specie di strega perché ogni volta che mi fanno del male, non so come, ma pochi mesi o addirittura pochi giorni dopo si ritrovano con qualche sfiga pesante. Ho un Karma potentissimo direi. Fai del bene e ricevi del bene», ha ironicamente concluso Talyor.