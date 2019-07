Khloe Kardashian: «Quando ho partorito ero arrivata a pesare 105 chili»

LOS ANGELES - Khloe Kardashian ha detto che creare un rapporto profondo con sua figlia è più importante che tornare in forma. La reality star sta per tornare in onda con la terza stagione del suo reality sul fitness e ha risposto al commento di una fan che le aveva chiesto come si può recuperare tonicità dopo i chili accumulati in gravidanza. Khloe su Twitter ha spiegato: «Non c'è un momento giusto o uno sbagliato per iniziare ad allenarsi. Prima di tutto però goditi il tuo bambino! Inizia pian piano. Anche solo un paio di allenamenti a settimana. Poi aumenta e passa a tre allenamenti a settimana e così via...».

La 35enne aveva già spiegato di essere più concentrata sul suo nuovo ruolo di mamma piuttosto che nella lotta ai chili accumulati nei nove mesi che hanno preceduto il parto. Sua madre Kris Jenner, ospite proprio della prima puntata della nuova stagione del suo programma, ha chiesto alla figlia: «Hai passato così tanti anni della tua vita a costruire il fisico che desideravi e poi è arrivata la gravidanza. Come ti sei sentita?». Khloe ha quindi risposto: «Quando ho partorito ero arrivata a pesare 105 chili, il che mi ha mandato ai matti. Pensi che quando partorirai tutto i chili in più verranno via, poi lasci l'ospedale e ti accorgi che non è così. Ti chiedi: 'Cosa succede? Perché ho ancora tutti questi chili?'. La mia attenzione però è tutta per True adesso».