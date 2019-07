Kylie Jenner, il rapporto con la madre è cambiato

LOS ANGELES - Kris Jenner ha rivelato che il suo rapporto con la figlia Kylie è in continua evoluzione, mentre la modella americana ha ammesso che dopo esser diventata mamma della piccola Stormi, nata dalla relazione con l'ex compagno Scott Travis, ha cominciato ad apprezzare tutto quello che la madre ha sempre fatto per lei.

La matriarca 63enne ha raccontato che sarà sempre presente per la figlia e che il loro legame si evolve di volta in volta. «Siamo sempre state molto legate emotivamente e spiritualmente l'una all'altra. Abbiamo questa unione molto forte, ma con il passare degli anni questa connessione tra di noi è cambiata decisamente». «Voglio solo che Kylie sappia che io sarò sempre qui per lei, per guidarla e aiutarla in tutto ciò di cui ha bisogno», ha aggiunto la reality star.

Kyle durante un'intervista rilasciata alla rivista "Harper's Bazaar Arabia" ha spiegato: «Da quando sono diventata mamma, la mia prospettiva sulla vita è completamente cambiata, il rapporto con mia madre continua a cambiare nel tempo. Ho capito molte cose e ora apprezzo tutto quello che mia madre ha sempre fatto per me».

«Capisco come si sente nei miei confronti, come mi ama e quanto è forte il suo amore per tutti i suoi figli. Solo ora lo comprendo», ha concluso.