Valentina Vignali: «Sto dimagrendo a vista d'occhio»

MILANO - Valentina Vignali, che durante la sua recente partecipazione al "Grande Fratello" era ingrassata di ben 10 chili, ha raccontato di stare perdendo velocemente il grasso accumulato nella Casa di Cinecittà.

L'ex gieffina sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune foto che la ritraggono in bikini visibilmente dimagrita e ha risposto a chi le ha chiesto come avesse fatto a perdere peso in così poco tempo.

Dopo che nelle ultime settimane era stata attaccata proprio per il suo aspetto fisico non in grandissima forma, la 28enne in un video pubblicato nelle Storie ha detto: «Il mio grasso dopo due mesi di Grande Fratello si sta levando, la vostra stupidità invece come va? Adesso non potranno dire che uso Photoshop nei video, quindi sono veramente dimagrita. Ora come potrebbero prendersela con me?». «Mi piace scherzare su questa cosa. Qualcuno ci sta veramente male. Quindi smettetela di giudicare una persona se è ingrassata o meno. Chiuso il discorso», ha aggiunto.

La cestista ha poi ammesso che i chili presi durante il reality le hanno creato effettivamente qualche difficoltà. «Uscita dal Grande Fratello mi sono trovata in difficoltà con tutti questi chili addosso che non ho mai avuto in tutta la mia vita», ha proseguito.

La Vignali ha però ammesso di non essere ancora arrivata a pesare quanto vorrebbe. «Ho cominciato da tre settimane e sono felicissima. Sto avendo risultati pazzeschi e ho perso la metà dei chili che dovevo perdere. Ho ancora tanto da lavorare», ha spiegato. «Sono alta 1,83 e il mio peso forma è 68 kg. Prima di entrare al Grande Fratello ne avevo 2 o 3 in più. Nella Casa ne ho presi 10. Quindi ero a più 13 circa», ha concluso.