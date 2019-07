Taylor Mega, il fidanzato ha 30 anni di più: «Non sto con lui per i soldi»

ROMA - Taylor Mega non è più single e lo ha rivelato lei stessa durante un'intervista rilasciata al settimanale "Diva e Donna". La bionda influencer nei giorni scorsi è stata infatti paparazzata a Porto Cervo insieme al suo compagno Hormoz Vasfi, un imprenditore di origini iraniane che ha 30 anni più di lei. «Si sa che per me età, sesso e razza non sono mai stati dei limiti. Al cuor non si comanda. Hormoz mi piace, è una persona semplice e con dei valori; un uomo di famiglia molto attento a essere padre. Ha un figlio di 18 anni, Victor, col quale vado molto d'accordo», ha raccontato la 25enne.

Taylor ha poi rivelato che il 55enne prima di conquistarla l'ha corteggiata molto a lungo. «Erano anni che provava a conoscermi, nell'ultimo periodo però si è fatto notare con un corteggiamento molto romantico. Mi ha colpita molto e ricevere 100 rose ogni giorno è stata una bella dimostrazione. L'ho sentito vicino e ho abbassato le difese proprio per questo. Non per le rose, per la continuità», ha spiegato. «É sempre stato presente anche quando ero lontana e mi ha fatto capire che ci tiene davvero a me. Ha voluto conquistarmi a tutti i costi. Sono tre mesi d'amore e quattro chili in più», ha aggiunto l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi.

Taylor ha infine chiarito che non ha ceduto alle avances di Hormoz a causa del suo ingente patrimonio. «Subisco il fascino della ricchezza, ma devo dire che con lui non è stato così. Sono sempre stata una ragazza autonoma, anche economicamente e non è certo l'uomo che mi sta a fianco che definisce il mio stile di vita», ha concluso.