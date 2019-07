Adriana Volpe fa marcia indietro sulla Rai: «Avete travisato le mie parole»

ROMA - Adriana Volpe si è scagliata contro la stampa accusandola di aver riportato in maniera travisata alcune sue recenti dichiarazioni. Nelle ultime ore è infatti uscita su molti giornali una notizia secondo cui la conduttrice avrebbe ricevuto dalla Rai una lettera di richiamo, in cui la si invita ad abbassare i toni e a non rilasciare più interviste.

Adriana ha però smentito questa circostanza e ha spiegato che la lettera in questione risale addirittura al 2017. «La lettera di richiamo risale al 2017! Mi sembra di essere stata molto chiara nelle mie interviste. Vi prego di non travisare modificando la cronologia dei fatti o facendo finta di non capire... Nessun titolo, per favore, del tipo 'La Rai bacchetta la Volpe'», ha detto visibilmente alterata la 46enne in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Adriana ha poi voluto chiarire che il suo contratto con la Rai è terminato il 3 giugno scorso. «Il mio rapporto di lavoro con la Rai si è concluso il 3 di giugno: con quale criterio la Rai potrebbe mandarmi oggi una lettera di richiamo, non essendo più sotto contratto? Purtroppo, ribadisco, ho ricevuto la suddetta lettera nel 2017, subito dopo aver denunciato ai vertici la gravità delle affermazioni postate sui social dal mio ex collega di lavoro (fa riferimento alla polemica con Giancarlo Magalli, ndr)», ha concluso.