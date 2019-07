I genitori di Paris Hilton denunciati dall'ex domestica

LOS ANGELES - I genitori di Paris Hilton, Richard e Kathy Hilton, sono stati denunciati dalla loro ex domestica. Secondo alcuni documenti ottenuti dal sito 'The Blast', Isabel Gonzalez sostiene di non essere stata pagata quanto avrebbe dovuto e che non le sarebbe stato permesso di riposare il giusto tempo durante la giornata lavorativa.

Il 63enne Richard Hilton, presidente e cofondatore della nota catena di alberghi, ha un patrimonio stimato in 350 milioni di dollari, mentre la moglie Kathy, 60 anni, avrebbe una fortuna propria di circa 5 milioni.

Negli ultimi tempi si è molto parlato della possibilità che proprio Kathy, di professione attrice e designer, potrebbe sostituire Lisa Vanderpump nel noto reality americano 'The Real Housewives of Beverly Hills'. Sembra però che la signora Hilton, che ha una sorella, Kyle, che dal 2010 è tra i protagonisti del programma tv ambientato nella città californiana, non sarebbe troppo allettata dall'idea di prendere parte allo show.