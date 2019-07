Cristian Imparato è tornato single 

ROMA - È già arrivata al capolinea la storia d'amore tra Cristian Imparato e Davide Vitale. A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso cantante tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. «Io e Davide abbiamo deciso di comune accordo, d'interrompere la nostra relazione. Abbiamo preso questa decisione per una serie di circostanze che non ci permettevano più di vivere con serenità il nostro rapporto, dandoci un abbraccio e rimanendo comunque in buoni e sani rapporti», ha fatto sapere Cristian.

«Mi sembrava corretto che fossi io a dirvelo e non terze persone o media, visto che sono stato il primo a dire al mondo intero che ho avuto anche se per poco tempo, una persona splendida, leale e vera al mio fianco come Davide. Ti vorrò sempre bene. Ti auguro di trovare ciò che meriti», ha continuato l'ex gieffino.

Il 23enne siciliano ha infine risposto a chi lo ha accusato di aver strumentalizzato la sua relazione con Davide per avere maggiore visibilità mediatica. «Io posso capire la curiosità e quello che volete, però c'è un limite a tutto! Voglio chiudere l'argomento. Io non gli voglio male, ci auguriamo il bene anche se come si dice a Roma 'morto un Papa se ne fa un altro'. La cosa che mi fa ridere è che leggo commenti in direct di gente che mi fa tanta pena e mi dice che ho voluto fare la storia finta o che sono finto», ha poi aggiunto in un video pubblicato nelle Stories.