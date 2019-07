Spice Girls: il tour mondiale salta per colpa di Geri?

LONDRA - Sembra che Geri Horner voglia abbandonare il tour delle Spice Girls. I fan di tutto il mondo della band britannica sono andati in visibilio lo scorso mese quando Mel B ha annunciato che dopo le 13 tappe sold out nel Regno Unito, il loro tour potrebbe ora proseguire a livello internazionale.

Adesso però è trapelata l'indiscrezione secondo cui il progetto potrebbe essere bloccato dal rifiuto di Geri di prendere parte alle tappe mondiali perché la costringerebbero a stare troppo tempo lontana dai suoi figli, Bluebell, 13 anni, e Montague, 2.

Una fonte ha detto al 'The Sun': «Tutte le altre vorrebbero portare il tour delle Spice Girls in giro per il mondo. Si sono divertite tantissimo e la richiesta fuori dal Regno Unito è forte. Anche a Geri è piaciuto il tour però in questo momento della sua vita non pensa che sia il caso di andare oltre, le ultime tre date allo stadio di Wembley le sono sembrate un ottimo modo di chiudere l'esperienza».

«Non vuole assolutamente stare lontana dai suoi figli per troppo tempo, pensa che non ne valga la pena», ha concluso il beninformato. La stessa Mel B ha poi confermato di aver parlato troppo presto e che per ora non tutti gli altri membri della band sono pronti ad affrontare nuovi concerti in giro per il mondo.