Arisa rivela: «Vorrei un bambino»

ROMA - Arisa, tra le artiste più apprezzate del panorama musicale italiano, ha rivelato che un giorno le piacerebbe diventare mamma. «Mi piacerebbe molto avere un bambino. Ma vorrei anche girare il mondo, crescere come donna. Non so se una cosa escluda l'altra», ha confidato la cantante durante un'intervista rilasciata al settimanale "Vanity Fair".

La 36enne, che ha finalmente ritrovato l'amore dopo un lungo periodo da single, ha poi detto di ammirare molto la sua collega Elisa, che riesce a conciliare alla perfezione la sua carriera e il suo ruolo di genitore. «Vedo Elisa che è molto a suo agio come artista e mamma, è una grande esempio per me. Per ora sono felicemente 'accompagnata', ho una persona vicino a me che mi fa stare bene», ha spiegato Rosalba Pippa, questo il vero nome dell'artista. Quando le è stato chiesto se fosse pronta a sposare il nuovo compagno, ha risposto ridendo: «Le nozze in vista? Dove? Boh... staremo a vedere».

Durante un'altra recente intervista rilasciata a "Il Corriere della Sera" Arisa ha raccontato di essere molto cambiata in questi ultimi anni. «La nuova Arisa è più tranquilla, più sicura di se stessa. Mi preoccupavo della carriera ma ora ho la fortuna di avere intorno diverse persone che mi assistono e si preoccupano per me. Fondamentale è mantenere sempre una 'bolla' separata per la propria vita privata, capire che cosa realmente si vuole realizzare e avere l'appoggio e il sostegno della propria famiglia», ha raccontato.