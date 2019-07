Cristiano Malgioglio: «Ho avuto una forte depressione»

ROMA - Il nuovo ciclo del programma di Paola Perego 'Non Disturbare', in onda in seconda serata su Rai1, si è aperto con un'intervista a Cristiano Malgioglio.

L'autore musicale ha raccontato alla conduttrice di aver avuto recentemente un periodo di forte depressione dopo la morte di tre persone a lui molto care, il padre, la madre e la sorella. «Ho avuto due anni di angosce terribili e ho avuto una forte depressione. La prima volta con la scomparsa di mia madre, perché mia madre è stata una donna troppo importante nella mia vita, era il pilastro della mia vita», ha spiegato l'ex gieffino vip. «Ho perso mia sorella due anni fa, proprio nel giorno del mio compleanno. È stato un momento terribile», ha poi aggiunto.

Malgioglio sempre negli ultimi anni ha anche avuto un tumore della pelle che però ha preso fortunatamente in tempo. «Un giorno mentre facevo la doccia a un certo punto mi tocco la gamba e c'è un neo. Mi faccio controllare da un dermatologo...», ha ricordato Cristiano. «L'abbiamo preso in tempo, un melanoma! Se l'avessi tenuto forse non sarei con te qui a parlare!», ha poi concluso.