Teresa Langella, tatuaggio d'amore per il suo Andrea

ROMA - Teresa Langella ha rivelato di aver sentito le farfalle nello stomaco quando ha visto per la prima volta il fidanzato Andrea Dal Corso. I due, che si sono conosciuti durante la partecipazione a "Temptation Island", hanno intrapreso una relazione grazie alla trasmissione "Uomini e Donne", a cui hanno partecipato dopo l'esperienza nel programma condotto da Filippo Bisciglia.

«Nel momento dello 'scappucciamento' (sta parlando di Temptation Island, ndr), quando tentatori e tentatrici arrivano in spiaggia per farsi ammirare, per un secondo ho visto gli occhi blu di Andrea e ho sentito le farfalle nello stomaco. Inspiegabile. Io mi sono tatuata sul braccio sinistro la data di quel giorno per non dimenticarla mai: 14-06-2018", ha raccontato Teresa durante un'intervista rilasciata al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni».

La 27enne partenopea ha poi sottolineato che il programma condotto da Bisciglia non è affatto pilotato e che le dinamiche tra i partecipanti sono genuine. «Il contratto dei tentatori non prevede di corteggiare i fidanzati. I tentatori non sono manovrati, sono liberi di guardarsi attorno e parlare con chi vogliono. Certo, ogni tanto c'è un confronto con gli autori, che hanno una visione più ampia di ciò che succede. Altre regole? Una sola: niente contatti con i tentatori dell'altro villaggio», ha concluso.