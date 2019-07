Giorgia Lucini disperata, è morta la cagnolina Olivia

Giorgia Lucini, ex fidanzata di Andrea Damante ed ex protagonista di 'Uomini e Donne', è a pezzi per la morte della sua cagnolina Olivia, venuta a mancare la settimana scorsa. La ragazza ha voluto realizzare un video, poi pubblicato su Instagram, per spiegare ai suoi follower quanto fosse legata al bulldog francese, portato via dal caldo. "Mercoledì sera Olivia si è sentita male e l'abbiamo portata dal veterinario. Giovedì ci hanno chiamato e ci hanno detto che non ce l'aveva fatta. Lei è stata parte di noi", ha detto tra le lacrime nella clip.

Poi Giorgia ha difeso il compagno Federico Loschi, padre di suo figlio Riccardo, dalle critiche piovute su di lui dopo che in alcune Stories il ragazzo è apparso mentre ride e scherza proprio a poche ore dalla scomparsa di Olivia. "Ho letto dei commenti riguardanti Fede, alcune ragazze lo hanno saputo perché seguono mia madre, e lo hanno insultato perché ha fatto delle stories dicendogli che non ci fosse niente da ridere. Vi posso assicurare che anche Fede sta male solo che a volte si fanno delle cose per poter non pensare, per cercare di dimenticare, perché per noi è stata una cosa bruttissima però bisogna andare avanti", ha fatto sapere la Lucini.