«Sono felice con Paolo Ruffini, ma non lo sposo»

ROMA - Diana Del Bufalo è tornata a parlare della sua storia d'amore con Paolo Ruffini e ha rivelato di stare attraversando un periodo particolarmente felice insieme al conduttore, ma di non avere assolutamente intenzione di sposarlo. «Mi rendo conto che la felicità possa dare fastidio, ma noi siamo felici. Da quasi cinque anni. Siamo appena stati in Trentino, presto andremo a Ischia. Saranno vacanze rigorosamente tricolori, anche perché a Paolo non piace viaggiare all'estero, gli dà fastidio non capire la lingua del posto e mangiare male: lui è una buona forchetta», ha raccontato l'attrice durante un'intervista rilasciata al settimanale "Gente".

«Mi ha fatto innamorare per la sua bontà smisurata, non ha paura di dire la sua, anche se sbaglia, perché non si cura troppo dei pareri altrui. E non è convenzionale, come piace a me, io non amo i tipi precisi che bevono le tisane e sono patiti del fitness», ha spiegato la 29enne romana.

Diana ha così smentito una volta per tutte i rumor secondo cui lei e Ruffini sarebbero nuovamente in crisi e a chi le ha chiesto se ha voglia di sposare il suo fidanzato dopo tutti questi anni insieme, ha risposto: «Macché, non sono per niente portata per le nozze. Piuttosto desidero il timone delle Iene».