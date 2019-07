Stefania Orlando si è sposata

ROMA - Dopo ben undici anni di relazione, Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi sono marito e moglie. La showgirl ha sposato il fidanzato storico con una cerimonia celebrata sulla spiaggia di Fregene, vicino Roma. La romana 52enne ha detto 'sì' al musicista 43enne nel tardo pomeriggio di lunedì 2 luglio, davanti ai parenti e agli amici più stretti.

Tra gli altri c'erano Alessia Fabiani, Angela Melillo, Matilde Brandi, Adriana Volpe e Beppe Convertini. Ma anche Rita Dalla Chiesa, Marta Flavi e Fabiola Sciabbarrasi, vedova di Pino Daniele. Tutti gli invitati erano vestiti di bianco, come aveva chiesto proprio Stefania, che ha già alle spalle un matrimonio con l'attore Andrea Roncato.

Solo qualche settimana fa annunciando proprio le sue nozze, la Orlando aveva rivelato anche di non sentire la mancanza di un figlio. In un'intervista al settimanale 'DiPiù' aveva detto: «I figli non li abbiamo mai cercati ma non sono neanche mai arrivati. Si vede che doveva andare così. Del resto sia io che Simone non abbiamo mai sentito la forte esigenza di diventare genitori».