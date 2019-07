Benji e Fede, appello ai fan: «A volte dovete lasciarci stare»

ROMA - Federico Rossi, cantante del duo 'Benji e Fede', ha voluto rispondere ad alcuni follower che hanno accusato sia lui che il compagno Benjamin di non essersi fermati a fare le foto con i fan dopo il concerto di Radio Italia a Palermo.

«Raga può succedere che una mattina uno abbia i c***i suoi, che abbia dei suoi sca**i o dei suoi problemi e non abbia voglia di fermarsi. Fidatevi, dopo che sono cinque anni che giriamo ovunque se per una mattina perché comunque siamo di fretta o abbiamo i nostri problemi, i nostri pensieri, se non ci fermiamo non è la fine del mondo. Questo però dovete mettervelo in testa perché come siete umani voi lo siamo anche noi. Non siamo delle macchine, abbiamo dei sentimenti e abbiamo il diritto di salvaguardare ogni tanto la nostra privacy. Quindi è inutile che ogni volta sia sempre la stessa storia», ha affermato il cantante in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il 25enne ha poi aggiunto che sebbene cerchi sempre di accontentare le richieste dei suoi fan, ogni tanto abbia bisogno di stare in pace senza essere disturbato. «Voglio dirvi una cosa, adesso non è che le persone debbano aver paura a chiedermi una foto, un video saluto o di parlarmi, quello che volevo dire è una cosa ben diversa: se in un momento una persona è in difficoltà o vuole farsi i cavoli suoi, deve avere tutto il diritto di farlo senza che nascano delle polemiche inutili», ha precisato Federico in un'altra Story.

«Questo non vuol dire che io non faccia più foto o video, anzi forse ne farò anche più di prima ma bisogna capire che c'è momento e momento per chiedere determinate cose», ha infine aggiunto.