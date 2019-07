Khloe Kardashian a pezzi: «La gente dimentica che sono reale»

LOS ANGELES - Khloe Kardashian ha detto di avere il cuore a pezzi per il fatto di stare affrontando un periodo difficile della sua vita sotto la lente d'ingrandimento dei media. La reality star ha detto di pensare che spesso le persone dimenticano che quello che le succede, come per esempio la fine della relazione con il padre di sua figlia Tristan Thompson, dopo che lui ha baciato l'amica di famiglia Jordyn Woods, siano fatti che hanno un impatto importante nella sua vita e non siano solo episodi televisivi.

Ha spiegato: «Emotivamente devi essere davvero forte per stare in questo ambiente... È dura che tutto sia pubblico, nessuno capisce che io non sono solo un personaggio di uno show televisivo. Questa è la mia vita, ho il cuore a pezzi, e questa dinamica si ripete ogni volta. A volte penso che le persone dimentichino che non sono solo un episodio televisivo. E' la mia vita reale. Non fingerei per nulla al mondo. Capisco che facciamo intrattenimento, ma siamo sempre umani».

Poi parlando durante una puntata del reality di famiglia ha attaccato l'ex compagno Tristan Thompson e la stessa Jordyn Woods.