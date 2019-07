L'ultimatum di Ambra a Kikò

ROMA - Ambra Lombardo sembrerebbe aver dato un ultimatum a Kikò Nalli: la loro storia può proseguire solo se i due si trasferiscono a vivere nella stessa città. L'ex gieffina lo ha detto nel programma radiofonico 'Non succederò più', spiegando di non credere alle relazioni a distanza e di essere pronta a traslocare nel Lazio, dove vive l'hairstylist.

«Credo poco alle storie a distanza. Credo che un amore vada coltivato, vissuto e condiviso. Io ho subito sollevato questa perplessità. Ne abbiamo parlato, lui è molto possibilista. Lui dice che mi vuole e che vuole un rapporto vero e autentico. Io non so chi e non so dove, ma uno dei due si deve trasferire», ha fatto sapere Ambra. «A questo si deve arrivare. Lui è papà e molto probabilmente sarò io ad avvicinarmi. Però vedremo. Io adesso ho degli impegni lavorativi su a Milano, quindi potrebbe non avvenire nell'immediato», ha poi aggiunto.

Nella chiacchierata nel programma radiofonico la Lombardo ha poi parlato anche di Tina Cipollari, l'ex moglie di Kikò e madre dei suoi tre figli. «Tina è stata divertentissima, la seguo da tanti anni. Non ho mai fatto esternazioni di sorta su di lei anche se sono stati riportati dei virgolettati. Sono molto rispettosa della famiglia di Kikò. Incontrarla? Sì, un giorno succederà, accadrà forse», ha detto.