Will Smith e la moglie hanno rischiato di divorziare

LOS ANGELES - Jada Pinkett Smith ha rivelato che, in passato, il suo matrimonio con Will Smith è stato messo a dura prova e ha rischiato di naufragare definitivamente. L'attrice, che con la star di Hollywood ha due figli, Jaden, 20 anni, e Willow, 18, ha parlato di una difficile situazione vissuta dieci anni dopo aver pronunciato il fatidico "sì".

Durante un'intervista rilasciata a "People" ha raccontato: «Ci stavamo perdendo, c'era troppa concentrazione su tutto ciò che accadeva intorno a noi e nessuno di noi due stava dando la giusta attenzione all'unità familiare». «Quando ho festeggiato i miei 40 anni, ho capito che non era più possibile vivere in quella maniera. Mi sono detta: 'Non ce la faccio più'. Mi sentivo così sola», ha aggiunto l'attrice e cantante, ora 47enne.

Pinkett Smith ha poi spiegato che la relazione con il marito è migliorata quando Will (nel settembre scorso) ha compiuto 50 anni ed è stato in grado di recuperare il rapporto con lei e i suoi figli. «Il percorso di vita mio e di Will ci ha portati fin qui, in un posto davvero magnifico. Oggi abbiamo un legame più forte di quello che c'era all'inizio del nostro matrimonio», ha concluso.