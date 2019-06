Erica Piamonte: «Sono bisex da sempre»

ROMA - Erica Piamonte, che è stata tra i protagonisti dell'ultima edizione del "Grande Fratello" e che proprio durante la sua partecipazione al reality di Canale5 ha rivelato di essere bisessuale, rispondendo alle domande di alcuni follower ha spiegato di essere sempre stata consapevole del suo orientamento sessuale. A chi le ha chiesto quando ha scoperto di essere bisex, l'ex gieffina ha detto: «L'ho sempre saputo! Già da 'piccina' lo avevo capito».

La 31enne ha poi parlato dell'amicizia con Taylor Mega, l'influencer conosciuta proprio durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà. «Sono contenta di aver conosciuto Taylor, la persona non il personaggio. Assolutamente sì. È una ragazza semplice e buona che dà senza chiedere nulla in cambio e mi trasmette positività», ha fatto sapere in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Anche Taylor, che nelle ultime settimane è stata avvistata più volte in compagnia di Erica, ha recentemente parlato della loro amicizia e ha detto di aver scoperto una persona genuina e priva di secondi fini. Parlando di Erica ai suoi follower ha detto: «È genuina. E fuori da tutte le dinamiche del mio mondo... Non ha doppi fini... È una ventata di aria fresca. Purtroppo le persone si avvicinano a me solo perché vogliono qualcosa in cambio, dal tag, ai viaggi di lusso, al sesso, ai soldi, alla fama... A lei interessa solo di stare bene con me».