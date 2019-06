Khloe Kardashian pentita delle accuse a Jordyn Woods 

LOS ANGELES - Khloe Kardashian si è pentita di aver dato la colpa della fine della sua relazione con Tristan Thompson a Jordyn Woods. La reality star ha chiuso il rapporto con il giocatore di basket, con cui mesi fa ha avuto la sua unica figlia, True, dopo che lui è stato sorpreso a baciare Jordyn, amica di famiglia dei Kardashian da tempo. Dopo lo spiacevole avvenimento, Khloe aveva utilizzato Twitter per accusare la Woods di essere stata la causa della fine della relazione con Thompson.

Ora però la 35enne si è detta pentita di quella frase. In una nuova clip estratta dall'ultima puntata della stagione di 'Keeping Up With The Kardashians' si vede Khloe che piange mentre dice alla sorella Kim: «Ho capito che il mondo ha preso quella frase in maniera letterale. Non darei mai la colpa a una sola persona per quello che è successo. Ci sono stati una serie di fattori. Quindi sto male, anche se Jordyn ha avuto la sua parte... Mi dà fastidio che qualcuno possa pensare che io ho dato tutta la colpa a lei, perché non sarebbe la verità».

Kim a questo punto ha provato a rassicurare la sorella minore dicendole che la sua reazione è stata in qualche modo giustificata dal contesto.