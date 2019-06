Filippo Bisciglia: «Penso a un figlio con Pamela»

ROMA - Filippo Bisciglia ha rivelato di stare pensando alla possibilità di avere un figlio con la fidanzata Pamela Camassa.

Il conduttore di 'Temptation Island' e la bella 35enne sono una coppia ormai da ben 11 anni e la loro relazione prosegue a gonfie vele. In un'intervista rilasciata a 'Gente' il 42enne ha raccontato che nonostante la sua dolce metà sia un po' pigra quando si tratta di fare lavori domestici, lui non la cambierebbe per nessun'altra al mondo. «Pamela in casa è un po' disordinata, non passa l'aspirapolvere, fa morire le piante sul terrazzo e non cucina mai. Mi fa mangiare sempre pomodori con il tonno, fagioli con il tonno, la pasta con il tonno. Ma io sapevo, prima di sceglierla, che avrei preso il pacchetto completo che prevedeva... la Camassa con il tonno (ride, ndr). Comunque sceglierei di nuovo lei ancora oggi, dopo tanti anni, per la persona meravigliosa, fantastica e onesta che è», ha spiegato.

A fargli eco sulle pagine dello stesso magazine è proprio la mora toscana: «Ci siamo conosciuti a un evento a Cortina nel 2008. Ma il primo passo l'ho fatto io e non me ne pento: le donne devono farsi avanti. Io non potevo lasciarmi sfuggire Filippo. Oltre a essere bellissimo è anche un tipo esplosivo, che lascia il segno».

Filippo però ha escluso di voler andare all'altare nel futuro prossimo, mentre gli piacerebbe diventare padre. «Per ora le nozze non sono previste. Ma a un bambino ci stiamo pensando», ha concluso.