Alessandra Amoroso: «Non sono spacciata, faccio gli scongiuri»

Alessandra Amoroso ha spiegato di non volersi assolutamente ritirare dal mondo della musica ma di aver deciso di prendersi un periodo di pausa per stare più vicino alla famiglia. «L'unico ritiro che mi concederò sarà solo per lei (la musica, ndr), per me e per la mia famiglia. Tutto il resto solo fake news!», ha fatto sapere la cantante tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. «Qui mi danno per spacciata. Facciamo gli scongiuri!», ha aggiunto con un pizzico d'ironia la Amoroso.

L'artista salentina in una precedente intervista rilasciata a "Il Giornale" aveva rivelato di aver bisogno di una pausa per riposarsi dopo le fatiche del suo ultimo tour, che si è da poco concluso. «Sì mi fermerò, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia Big Family (la sua fanbase, ndr) c'è sempre. Proverò a riposare e a prendermi del tempo per la mia famiglia e per me stessa, però non si sa mai, magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano», aveva raccontato.

La 32enne aveva già rassicurato i suoi fan che non si sarebbe allontanata del tutto dalla musica. «Io non escludo la possibilità di qualche cosa in futuro. Mi piacerebbe sperimentare altri stili, altri mondi musicali proprio come è successo con 'Mambo salentino'. Sono piena di entusiasmo e scaverò ancora più a fondo per scoprirmi di più, ma per ora pausa», aveva infine aggiunto.